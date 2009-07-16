Посол Греції дав коментар щодо інциденту з громадянкою Малєй

“Щойно мене поінформували про цю подію, зазначає в коментарі пан посол, – я розпочав розслідування для встановлення точних обставин, за яких стався цей випадок, аби в подальшому вжити необхідних заходів. Зважаючи на те, що це розслідування продовжується, я не міг би додати нічого іншого на цьому етапі з приводу конкретної скарги”.

“Хотів би, однак, запевнити вас, – ідеться в коментарі, – що як Консул, так і інші консульські працівники мають суворі інструкції поводитись якнайкращим чином, оскільки цього вимагають правила етикету та виховання, а також оскільки більшість громадян, які звертаються до Консульського відділу для отримання візи, зацікавлені в туристичних мандрівках до Греції, й отже, було би нерозумно ставитися до них вороже.

Звичайно, трапляються й випадки (на жаль, досить часто), коли ті, хто звертається за візою, намагаються ошукати консульських працівників, стверджуючи, що збираються поїхати до Греції в туристичну подорож, тоді як насправді хочуть нелегально мігрувати. Хоча кількість таких випадків у останні роки зменшилась, час від часу вони все ж трапляються, і це пояснює особисті зустрічі, на які вибірково запрошують тих, хто звертається за візою, і які часто закінчуються напруженими діалогами, коли відповідь Консульського відділу є негативною.

Залишаючи в стороні перебільшення й звинувачення в нібито расистському ставленні до українців з боку консульських працівників (більшість з яких, до речі, є громадянами України), хочу наголосити, що всі працівники Консульського відділу Посольства Греції в Києві на чолі з п. Міхалопулосом щодня самовіддано працюють, аби задовольнити звернення українських громадян якнайкращим чином і якнайшвидше, і я шкодую, що один випадок, яким би неприємним він не був, підштовхнув вас до зображення ситуації в Грецькому консульстві в таких темних тонах.

А ще я шкодую, що ви – хоча маєте стільки й таких джерел, що знаєте подробиці з попередньої служби п. Міхалопулоса, а також про те, що сталося раніше в справі Бібікоса – не змогли знайти та включити у свій репортаж певну інформацію, відому всім, хто співпрацює з нашим Представництвом або займається візовими питаннями, як-от: низький відсоток відмов нашого Представництва у видачі віз у порівнянні з іншими країнами, заходи, яких було вжито для швидкого (шляхом збільшення штату Консульства на літній період) і зручного (створенням спеціальних місць для чекання) обслуговування наших відвідувачів, а також викорінення явищ хабарництва, з показовим покаранням п. Бібікоса та з суворим контролем, який упроваджують грецькі органи влади.

На закінчення, хотів би сказати, що я, звичайно, поважаю чутливу реакцію УНІАН на цей випадок імовірної неввічливої поведінки по відношенню до пані Малєй (якій я щойно особисто висловив свій жаль), щодо якого – як я вам уже сказав – проводиться дисциплінарне розслідування. Сподіваюся, однак, що УНІАН виявить таку саму чутливість і щодо багатьох випадків грубого порушення основних прав людини по відношенню до громадян Греції в Україні, як наприклад, нещодавній випадок із грецьким підприємцем п. А. Мітсопулосом, якого група найманців силою викинула геть із його будинку, без ордера прокурора та за повної бездіяльності українських органів влади. Або більш давній випадок із грецьким громадянином п. Е.Валсамісом, дитину якого “викрали” просто в київському відділенні міліції”.