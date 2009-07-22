Тимошенко розраховує на Пукача

Київ. 22 липня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що арешт колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА дасть змогу притягнути до кримінальної відповідальності реальних замовників і організаторів убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Я, як громадянин України, безмежно задоволена тим, що, нарешті, після шести років бездіяльності, через абсолютно неприпустиму халатність упродовж цих років, сьогодні затримана та людина, яка безпосередньо причетна до вбивства Георгія Гонгадзе і яка безпосередньо володіє інформацією», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також розраховує, що цього разу українському правосуддю не вдасться відмежуватися від громадської думки і «здати шісток».

«Я сподіваюся, що цього разу буде притягнуто до відповідальності замовників цього вбивства, які зараз продовжують розкішно жити. Я вірю, що цього разу не «шісток» буде притягнуто до відповідальності, а справжніх замовників», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що слідство зможе захистити життя О.ПУКАЧА на період надавання ним свідчень.

«Я сподіваюся, що також буде захищено життя пана ПУКАЧА, доки він не надасть всю інформацію і не виступить свідком і обвинуваченим у суді, і ми не виведемо цієї справи на чисту воду», - наголосила голова уряду.