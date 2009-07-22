ГПУ з'ясує, чому Фонд держмайна віддав стратегічний причал у приватні руки

Фонд державного майна України 9 липня ц.р. уклав з ТОВ "Трансінвестсервіс" договір, яким передав у володіння і користування компанії причал №16 морського торговельногоого порту “Південний”.

УНІАН має в своєму розпорядженні копію Договору №311 «Про порядок володіння і використання єдиним цілісним господарським комплексом», підписаного генеральним директором “ТІС” Андрієм СТАВНІЦЕРОМ і в. о. голови ФДМУ Дмитром ПАРФЕНЕНКОМ.

Як наголошується в документі, "предметом даного договору є домовленість сторін про порядок володіння і користування єдиним майновим комплексом з перевантаження зернових вантажів на Причалі №16., з урахуванням інтересів Держави в особі "Фонду", який має свою державну частину в єдиному майновому комплексі, – Причал №16". "Також предметом Договору є визначення відповідної матеріальної компенсації державі за володіння і користування (без права розпорядження) "Підприємством" у складі єдиного майнового комплексу Причалом №16, який належить до державного майна".

Згідно з угодою, "мінімальна вартість за володіння і користування причалом складає: 39905304,00 грн.*15%:12 місяців = 498816,3 грн. (без ПДВ)".

Як повідомляв УНІАН, у листі прем`єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО від 24 грудня 2008 року керівник ГоловКРУ Микола СИВУЛЬСЬКИЙ наголошував на необхідності повернути державі причали №16 і №17, що перебувають в оренді у "Трансінвестсервісу", що спричинило виникнення конфлікту між ДП «Морський торговельнийий порт «Південний» і ТОВ «Трансінвестсервіс».

Міністерство транспорту і зв`язку України 13 липня ц.р. заявило про незаконне володіння причалами в порту "Південний" компанією "ТІС". За словами заступника міністра транспорту і зв`язку України – голови Державної адміністрації морського і річкового транспорту Михайла ЧУБАЯ, причальні споруди є стратегічними об`єктами, і, як і акваторії, не можуть передаватися у приватну власність.

За даними начальника порту «Південний» Юрія КРУКА, компанія «Трансінвестсервіс» незаконно володіє причалами №16 і №17 в порту. За його словами, в результаті цього тільки в першому півріччі цього року порт недоотримав 23 млн. грн. від діяльності причалу №16 і 9 млн. грн. від причалу №17.За словами Ю.КРУКА, вже є доручення прем`єр-міністра передати ці причали на баланс порту.

Відзначимо, що раніше в.о. голови ФДМУ Д.ПАРФЕНЕНКО в листі № 0-25-4660 від 6 квітня 2009 року нагадував «ТІС», що законних підстав на використання майна порту у компанії немає.

16 липня на прес-конференції голова Головного контрольно-ревізійного управління нагадав, що ГоловКРУ за підсумками перевірки в листопаді рекомендувало державі повернути в свою власність причали №16 і №17 порту "Південний". «Ми не змінили свого рішення і продовжуємо наполягати на тому, що вони (причали №16, 17 ) мають бути повернені державі. Всі необхідні матеріали передані до Генпрокуратури, і тепер це відомство має діяти», - прокоментував ситуацію М.СИВУЛЬСЬКИЙ.

Морський торговельний порт “Південний” є найбільш глибоководним портом, входить в трійку провідних портів України (Іллічівськ, Одеса, Південний) і посідає одне з перших місць в країні по вантажообороту (20,698 млн. тонн в 2005 році). Порт розташовано на північно-західному узбережжі Чорного моря в незамерзаючому Малому Аджаликському (Григор’євському) лимані, в 30 км на північний схід від порту Лиман і м. Одеси. Сполучений з морем підхідним каналом завдовжки 3 км і завглибшки 14 м.