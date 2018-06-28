Нещодавно затримали одного з головних підозрюваних у справі про вбивство Гонгадзе Олексія Пукача. Операцію правоохоронців коментують експерти.

Валерій Гелетей, екс-начальник Управління державної охорони:

ПУКАЧ ЧЕКАВ І ХОТІВ, АБИ ЙОГО ЗАТРИМАЛИ

Якщо говорити відверто, то, з одного боку, це успіх правоохоронної системи, що затримали майже основного підозрюваного в державі. З другого боку, те, що він абсолютно нічого не змінив у своїй зовнішності і з правоохоронців його ніхто не впізнавав, – це великий прокол у роботі.

Зараз розкриття справи Гонгадзе набуває реальної перспективи, проте не думаю, що вона дійде до самого верху, бо живих її учасників уже немає – ні Кравченка, ні Фере.

Так, це справді Пукач. Я його впізнав, тому що з ним працював не один рік. Він абсолютно не змінився, хіба що трішки відпустив бороду.

Справді дивно, що він міг собі так спокійно жити – адже кожен дільничний інспектор мав би знати своїх людей в обличчя. Тим більше що його показували по всіх телеканалах сотні разів.

З одного боку – це успіх, з другого – ганьба, що людиною стільки років ніхто не цікавився, ніхто її не розшукував.

З відеокадрами його затриманням справді складається враження, що він чекав цього моменту. Чекав і, гадаю, хотів, аби його затримали.

Щодо його господарства… Сам він із села, такий собі роботящий чоловік. Ніколи не намагався видавати з себе городянина. Тому це нормально. Тим більше що в селі він мав бути такий, як і інші, аби не викликати підозри. Він же є професіоналом, професійним розвідником, тому для нього набути якогось образу не було проблемою.

Чи доживе він до суду? Як на мене, з тими заходами безпеки, які застосовують щодо Пукача, мало б усе бути добре, хоча всяке буває.

На мою думку, справа з Пукачем не дасть якогось негативу першим особам, які йдуть на вибори. Вона їх не стосуватиметься.

Святослав Піскун, екс-генпрокурор:

ПУКАЧ – ДУЖЕ ДОСВІДЧЕНИЙ ОПЕРАТИВНИК

У мене поки що немає сумніву, що затримали саме Пукача. Я бачив те, що бачили всі громадяни України. Можливо, це й справді він...

Моє враження таке – зловили вбивцю, і треба його судити, треба його розколоти, аби він розповів, як стався цей злочин, хто його замовив і хто його виконав. Крапка. Це я знаю точно.

Через цю справу я колись позбувся посади генпрокурора. Тепер я дуже щасливий, що буде хоч якась справедливість в Україні.

Пукач – дуже досвідчений оперативник. Він запросто міг бути будь-ким. Якби було потрібно, щоб він шив, він би шив, якщо треба в`язати, то в’язав би, вести господарство – теж будь ласка...

Микола Мельниченко, колишній працівник Управління державної охорони:

ОПЕРАЦІЯ ВІДБУЛАСЯ ЗА СПРИЯННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ СПЕЦСЛУЖБ

Тут два складники... Якщо відбулося затримання справді Пукача і саме в тому селі, то потрібно, аби міністр внутрішніх справ Юрій Луценко подав у відставку. Чому? Тому що міліція мала належним чином виконувати свої службові обов’язки.

Нас тримають за лохів. Нам хочуть нав’язати думку, що Пукач, який роки перебуває в розшуку, міг спокійно пасти корів, щось там вирощувати і його ніхто при цьому не помічав. Нам показали шоу. З якою метою? Аби дати сигнал Литвину та Кучмі. Мовляв, дивіться, ми Пукача затримали, тому поводьтеся так, як потрібно.

Чи доживе Пукач до суду? На мою думку, Пукач житиме, бо в цьому зацікавлений Президент України Ющенко. У тому, щоб Пукач не дожив до суду, передусім зацікавлений Володимир Литвин. Проте я не бачу зараз у Литвина можливостей заподіяти інфаркт чи ще якось вбити Пукача.

З іменем Литвина в нас пов’язано дуже багато справ. І Кравченка, і Фере...

Тому я завтра пікетуватиму як Генпрокуратуру України, так і Верховну Раду з вимогою негайного арешту Литвина, аби він не міг впливати на слідство...

У мене загалом немає сумніву, що затримали саме Пукача.

Після цієї операції СБУ прийняла рішення посилити мені охорону. Мені це дуже не подобається. Це своєрідний тиск.

Гадаю, зараз буде дуже багато маніпуляцій… Буде спроба вплинути на Кучму та Литвина, а не посадити їх до в’язниці. Це робитимуть найсильніші гравці: Тимошенко, Ющенко і Янукович.

Потрібно, аби Тимошенко і Ющенко не словом, а ділом підтримали ті обіцянки, які давали на Майдані.

...Гадаю, Пукач міг просто втомитися, він міг просто зрозуміти, що йому краще здатися, і міг вийти на контакт зі спецслужбами. Це не обов’язково українські спецслужби. Наголошую, за моєю інформацією, це американські спецслужби. Тобто затримання Пукача відбулося саме за сприяння американських спецслужб. Бо дільничний не міг не знати про Пукача.

Олександр Мороз, лідер Соцпартії України:

Є СПОКУСА ПОКЛАСТИ ВСЮ ВИНУ НА ТИХ, КОГО НЕМАЄ СЕРЕД ЖИВИХ

Чи це справді Пукач? Я це питання з такої точки зору не розглядав. Для мене важливо тільки одне – затримали людину, яка важлива в слідстві про вбивство. Інша справа – що Пукача довго не затримували. Це можна було зробити давним давно.

Думаю, що це таки Пукач, бо яка потреба брати когось іншого?

Сьогодні є спокуса покласти всю вину на тих, кого немає серед живих. Але ж є записи, що велися в кабінеті колишнього Президента, експертизу яких проведено за кордоном.

Тому важливо пов’язувати все, що говоритиме Пукач, із тим, що є на записах.