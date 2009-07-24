Регіонал Грицак вважає, що Пукач не знає прізвищ замовників убивста Гонгадзе

Київ. 23 липня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів, генерал-лейтенант міліції Василь ГРИЦАК вважає, що колишній начальник Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексій ПУКАЧ не назве замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, оскільки внаслідок свого минулого службового становища не міг про них безпосередньо знати.

Про це В.ГРИЦАК сказав сьогодні в інтерв`ю інтернет-виданню «Публічні люди».

Як повідомив народний депутат, він знайомий із О.ПУКАЧЕМ «приблизно з 1998 року й до того моменту, коли він був оголошений у розшук».

«Я вважаю, що ми були друзями. Ми працювали в одній команді, в команді у міністра внутрішніх справ СМИРНОВА, де ПУКАЧ був таким же керівником департаменту, як і я», - сказав В.ГРИЦАК, підкресливши, що щиро не вірить у справедливість звинувачень, які пред`являються О.ПУКАЧУ.

Народний депутат також прокоментував поширене в ЗМІ відео затримання О.ПУКАЧА, на яких він сказав, що причетний до вбивства Г.Гонгадзе: «Він відповів, напевно, правильно. Тому що по-іншому як – він непричетний? Всі ми знали, що він був причетний. Всі ми знали, що служба зовнішнього спостереження МВС України стежила за Г.Гонгадзе, всі ми знали, що він як керівник цієї служби був у курсі всіх справ. Його відповідь, що він причетний – це, напевно, його чесна відповідь».

При цьому В.ГРИЦАК припускає, що затримання О.ПУКАЧА «притримували до певного часу, коли цю карту можна було б розігрувати з певною політичною метою».

«Це – черговий сценарій, який спробують реалізувати після затримання О.ПУКАЧА. Але, повторюся, його роль у цій історії – мізерна. Він не може навіть назвати замовників, тому що він їх не знає. Команду на зовнішнє спостереження йому могли давати, швидше за все, один із заступників міністра МВС, який ним займався. Але й вони не знають замовника», - переконаний народний депутат.

«Говорити, якщо зловили ПУКАЧА - злочин розкрито, не можна», – вважає він.

«Мене взагалі обурили безграмотні заяви Президента В.ЮЩЕНКА в 2005 році, де він кричав, що злочин розкрито й присвоїв звання героя Г.Гонгадзе посмертно. А що було рішення суду? Адже є презумпція невинуватості. Й тепер він знову заявляє, що бере справу О.ПУКАЧА під свій контроль.», – сказав В.ГРИЦАК.

Він також зазначив, що однією з цілей реалізації сценарію щодо затримання О.ПУКАЧА є виправдання В.ЮЩЕНКА, «який обіцяв розкрити цей злочин і дотримався слова».

Крім того, на думку В.ГРИЦАКА, метою затримання може бути й дискредитація деяких політичних лідерів, зокрема голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«Хоча я взагалі не розумію, причому тут ТИМОШЕНКО. Формально МВС у той час підпорядковувалося прем`єр-міністру, яким був В.ЮЩЕНКО. Стосовно ЛИТВИНА – теж маячня. Голова адміністрації не командував міністром внутрішніх справ і не розробляв ніяких операцій. Не було ніяких контрольних функцій у голови адміністрації Президента. Хоча, я не виключаю, що він був поінформований про цю справу», - заявив В.ГРИЦАК.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, звинувачуваний у справі про вбивство Г.Гонгадзе, був затриманий увечері 21 липня в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області, доставлений до Києва і допитаний.

22 липня стало відомо, що О.ПУКАЧ назвав замовників вбивства журналіста, проте слідчі дії стосовно цих людей органами СБУ поки не проводяться.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА й Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 13 років. Замовники й організатори вбивства не були остаточно встановлені слідством.