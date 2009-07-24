Троє українців побували в рабстві

Одеса. 23 липня. УНІАН. Співробітники Управління МВС України в Одеській області звільнили трьох осіб, яких насильно утримували і примушували безкоштовно працювати на полях Біляєвського району двоє громадян Молдови.

Як повідомили сьогодні УНІАН у Центрі зв`язків з громадськістю облуправління міліції, слідством встановлено, що громадяни Молдови на початку липня поточного року завербували і примусили безкоштовно працювати трьох безробітних у віці 28-41 рік – жителів Одеської і Луганської областей.

Правопорушників - 22-річного і 32-річного громадян Молдови – затримано, зараз вони дають свідчення у Біляєвському РВВС.

Як повідомлялося, раніше на території Біляєвського району, в селі Березань, правоохоронці зафіксували перший випадок використання примусової праці. Під час слідства міліція з’ясувала, що 19 нелегальних мігрантів місцеві фермери використовували як безкоштовну робочу силц за домовленістю з вербувальником з сусідньої Молдови. Після переправлення цих осіб через Державний кордон фермери забирали у нелегалів документи і примушували «рабів» виконувати різні сільгоспроботи.

Окрім того, в тимчасових будівлях неподалік від скла Нерушай Татарбунарського району минулого місяця міліція затримала ще одного «рабовласника» – 41-річного громадянина Узбекистану, який також використав примусову працю групи нелегалів. Як встановили правоохоронці, працівникам, у яких було вилучено документи, обіцяли заплатити за роботу лише після закінчення сезону – після реалізації урожаю овочів і баштанних культур.