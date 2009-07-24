За акцію проти вирубки парку активісти можуть сісти до в'язниці

Київ. 23 липня. УНІАН. 27 липня має відбутися суд над активістами незалежної студентської профспілки «Пряма дія» та ініціативи «Збережемо старий Київ» Андрієм та Сергієм МОВЧАНАМИ.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив активіст громадської ініціативи "Збережемо старий Київ" Михайло КАМЕНЄВ.

За його словами, хлопців звинувачують у скоєнні групового хуліганства (ст. 296 ч. 2 Кримінального кодексу України) під час участі в акції протесту проти забудови парку по вулиці Уманській у Києві понад рік тому, 6 червня 2008 року.

Як повідомили представники громадської ініціативи "Збережемо старий Київ", тоді громадські активісти разом з місцевими жителями протестували проти вирубки зеленої зони і приватизації суспільного простору. У ході акції її учасники демонтували паркан навколо незаконного, за їхніми словами, будівництва. Громадські активісти наголошують, що це було зроблено, щоб привернути увагу громадськості до бездіяльності влади.

За даними ініціативи "Збережемо старий Київ", задовго до описаних подій мешканці вулиці Уманської неодноразово намагалися оскаржити рішення Київради про відвід землі – збирали підписи, проводили громадські слухання, звертались в суди. Однак на їхні вимоги «чиновники відповідали відписками». "Навіть коли міська прокуратура визнала виділення земельної ділянки незаконним, будівництво все одно тривало. Саме це змусило людей вдатися до таких радикальних дій", - заявляють громадські активісти.

За словами М.КАМЕНЄВА, через півгодини після завершення акції брати МОВЧАНИ були затримані співробітниками міліції. Без пояснень їх доправили до Солом’янського РУ ГУ МВС, де звинуватили у злісній непокорі міліції. Днем пізніше без відома адвоката їх вивезли на суд, де їм присудили адміністративний штраф.

"Щонайшвидшому звільненню активістів також допомогло втручання омбудсмана Ніни КАРПАЧОВОЇ, котра визнала правомірними дії протестувальників. Але через кілька місяців проти Андрія та Сергія міліція порушила кримінальну справу", - повідомив М.КАМЕНЄВ.

За його словами, у міліцейському протоколі значиться, що брати МОВЧАНИ разом з групою невстановлених осіб «з мотивів явної неповаги до суспільства» здійснили дії, котрі слідство розцінило як хуліганські. Також в документах значиться, що метою активістів було «протиставити себе суспільству та показати зневагу до духовних цінностей громадян». Тепер братам МОВЧАНАМ загрожує до 5 років позбавлення волі.

Учасники ініціативи «Збережемо старий Київ» заявляють, що кримінальне переслідування їхніх товаришів означає ні що інше як факт репресій проти активних громадян. «Вдаючись до акцій прямої дії, нам неодноразово вдавалось добиватися відміни варварської забудови. Подібним чином була врятована Пейзажна алея і зупинено руйнування Жовтневої лікарні. Крім того, забудовники вже намагались репресувати учасників протесту по вул. Гончара, де також був демонтований паркан. Але суд визнав правоту протестувальників», - йдеться у повідомленні ініціативи «Збережемо старий Київ».

Громадські активісти заявляють, що акція протесту на вулиці Уманській була спрямована на захист суспільних інтересів і проходила без порушення закону. «Явну неповагу до суспільства виказують саме забудовники, котрі дозволяють собі приватизувати спільну власність, вирубувати парки, забудовувати дитячі майданчики, знищувати пам’ятки архітектури», - заявляють вони.