Звільнено директора Дніпропетровської обласної ТРК Шилову

Київ. 24 липня. УНІАН. Сьогодні, 24 липня, Вікторія ШИЛОВА була звільнена з посади генерального директора Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії (51-й канал). Про це журналісту ІА «Новий міст» повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, звільнення В.ШИЛОВОЇ засноване на Трудовому кодексі України, а також на п. 25 трудового договору В.ШИЛОВОЇ. Підписав наказ про звільнення в.о. керівника Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення України Анатолій МУРАХОВСЬКИЙ.

ІА «Новий міст» нагадує, що раніше керівники територіальних і обласних організацій, мери міст і голови райдержадміністрацій Дніпропетровської області звернулися до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з проханням звільнити генерального директора Дніпропетровського державного каналу В.ШИЛОВУ з посади.

За інформацією агентства, 30 квітня 2009 року ГУМВС у Дніпропетровській області порушило кримінальну справу за фактом заволодіння шляхом шахрайства майном в особливо великих розмірах Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії («Днiпропетровський державний») на чолі з В.ШИЛОВОЮ.

12 березня губернатор Дніпропетровської області Віктор БОНДАР звернувся до керівництва ГУ МВС України у Дніпропетровській області, контрольно-ревізійного управління і Державного комітету телерадіомовлення з проханням про проведення перевірок щодо нецільового використання директором Дніпропетровського державного телеканалу 5 млн. грн., виділених обласним бюджетом у 2008 році.

20 липня журналісти «Дніпропетровського державного телеканалу» оголосили безстрокову голодовку на знак протесту проти «безпрецедентного тиску на телеканал з боку губернатора».

У той же час, представники інших ЗМІ у Зверненні до громадськості Дніпропетровської області (з приводу подій на 51-му телеканалі) зазначають: "20 липня 2009 року співробітники Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії на чолі з директором ДОДТРК Вікторією ШИЛОВОЮ оголосили безстрокову голодовку, як вони заявляють, на захист свободи слова. При цьому в ефірі 51 каналу неодноразово лунали докори журналістам з інших ЗМІ в тому, що вони не прийшли підтримати учасників голодовки".

Роз`яснюючи свою позицію, автори звернення заявляють, що боляче бачити, як свобода слова – одне з реальних завоювань української журналістики – "перетворюється на розмінну монету в міжусобних чварах чиновників від журналістики з чиновниками від влади". "Ми не хочемо брати участі в цих принизливих розбираннях. Своє слово журналістська громадськість області сказала ще три роки тому, коли Вікторія ШИЛОВА за порушення кодексу професійної етики українського журналіста була виключена з членів Національної спілки журналістів України. Але всупереч неодноразовим зверненням Дніпропетровської обласної організації НСЖУ до облради і облдержадміністрації, В.ШИЛОВУ все ж таки призначили керівником ДОДТРК. У результаті державний канал перетворився на вогнище постійних конфліктів, залишивши позаду за ступенем заангажованості багато приватних ЗМІ, а його директор у 2009 році потрапила до «чорного списку» ворогів свободи слова, складеного НСЖУ, – за незаконне звільнення співробітників ДОДТРК з грубими порушеннями конституційних прав на працю", - йдеться у зверненні, підписаному 25 представниками ЗМІ Дніпропетровської області.

"Перетворювати голодовку на інструмент шантажу – нерозумно і небезпечно. Особливо якщо врахувати, що основні учасники акції – це молоді люди, які ледве скуштували журналістського хліба. Вони легко піддаються навіюванню, і багато хто з них свято вірить, що борються за справедливість. Використовувати душі, що не зміцніли, в корисливих цілях неприпустимо як з медичної, так і з етичної точок зору. Ми співчуваємо колегам, що стали заручниками хворобливих амбіцій свого керівництва, і закликаємо припинити безглузду акцію протесту", йдеться у зверненні журналістів до колег з 51-го каналу, текст якого наводить ІА "Новий міст".