ВР скоротила термін президентської виборчої кампанії до 90 днів

Верховна Рада України скоротила термін президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України” в цілому проголосували 316 з 431 народних депутатів.

Згідно із законом, рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні до дня виборів. Територіальні виборчі округи утворюються Центральною виборчою комісією з приблизно рівною кількістю виборців у кожному виборчому окрузі на всій території України за пропозиціями відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських рад з урахуванням адміністративно-територіального устрою. Орієнтовну кількість виборців у виборчому окрузі, номер, територіальні межі та центри виборчих округів визначає ЦВК.

Передбачено, що подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у ЦВК. Подання щодо кандидатур до складу тервиборкомів вноситься до Центральної виборчої комісії не пізніш як за п’ятдесят чотири дні до дня виборів за підписом кандидата на пост Президента України або його представника у Центральній виборчій комісії.

Якщо у встановлений строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої комісії осіб становить менше десяти осіб, територіальна виборча комісія утворюється Центрвиборкомом за поданням її голови у кількості дев’яти осіб з обов`язковим урахуванням поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента.

Кожний суб’єкт подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій має право на пропорційну частку посад голови, заступника голови та секретаря окружної виборчої комісії.

Законом передбачено, що технічні описки та неточності, допущені у поданні, не є підставою для відхилення внесених кандидатур.

Не пізніш як за 30 днів до початку виборчого процесу Центральна виборча комісія передає засвідчену цифровим підписом електронну копію бази даних Державного реєстру виборців фракціям, а кандидатам на пост Президента України – невідкладно після їх реєстрації ЦВК.

Для реєстрації кандидата в Президенти вноситься грошова застава. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента, або кандидатом на пост Президента у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі 2, 5 млн. грн. Грошова застава повертається тільки тим двом кандидатам, які вийшли до другого туру президентських виборів, іншим кандидатам ця грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету.

Згідно з законом, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення ЦВК результатів виборів або всеукраїнського референдуму. Рішення, дії або бездіяльність ЦВК щодо встановлення нею результатів всеукраїнського референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви.

Передбачено також, що голосування виборцем на виборчій дільниці більше ніж один раз карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років. Те саме діяння, вчинене за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, карається штрафом від трьохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

У разі відсутності Державного реєстру виборців на день початку виборчого процесу чергових виборів Президента України складання списків виборців здійснюється з використанням основних механізмів і процедур, визначених законом України «Про Державний реєстр виборців», у порядку і з особливостями, встановленими Розділом ХІ закону України «Про вибори народних депутатів України».