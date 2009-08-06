Лозінського шукають в Україні: перехоплюють телефонні розмови

В середу в деяких ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що оголошений в міждержавний розшук екс-депутат від БЮТ Віктор Лозінський (обвинувачений у вбивстві) переховується в Ізраїлі, де нібито не раз бував до цього.

Чи відомо про це українським правоохоронцям? Чи шукають вони Лозінського там, і якщо так, чому не спіймали? На ці питання «Сегодня» відповів заступник генпрокурора Віталій Щоткін: «Лозінського шукали і шукатимуть, поки не знайдуть. Цим займається не Генпрокуратура, а МВС і СБУ, які виконують наші доручення. Даних про те, що Лозінський перетинав кордон, у нас немає».

Відсутність даних про перетин кордону не означає, що Лозінський не міг зробити це, скориставшись чужими або підробленими документами, зокрема, закордонним паспортом з іншим прізвищем. Поліція Ізраїлю вчора не підтвердила і не спростувала, що наш екс-нардеп знаходиться на Землі обітованій, зазначає газета.

А в ГПУ і СБУ єдині в думці: межі нашої країни Лозінський не залишав, про що свідчать оперативні дані (читай — перехоплені телефонні розмови). Але засікти, звідки, з якого місця він телефонує, наразі не вдається — колишній офіцер міліції не забуває про конспірацію: шифрується, міняє мобілки.