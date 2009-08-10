Волонтерів Яценюка продовжують бити

В “Фронті змін” заявляють про побиття своїх волонтерів у Керчі та в Києві.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, у неділю, 9 серпня, близько 12.30 в місті Керчі невідомий напав на волонтерку Громадської ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА “Фронт змін” і завдав їй тілесних ушкоджень. Згідно з повідомленням, лікарі зафіксували в потерпілої подвійний перелом правої руки. Невідомий чоловік, якого вже розшукують правоохоронці близько 12.30 підійшов до інформаційного намету «Фронту змін» і спершу “брутальною лайкою висловився на адресу волонтерки Наталії КРАВЦОВОЇ, котра роздавала листівки, потім плюнув їй в обличчя”. “В цей час до намету підійшла волонтерка Наталія ЗАЙЦЕВА, яку він теж нецензурно облаяв та вдарив кулаком в плече, внаслідок чого вона впала і зламала руку”, - вказано в повідомленні.

Прес-служба повідомляє, що «Фронт змін» узяв на себе витрати з надання правової та медичної допомоги, а також реабілітації потерпілої волонтерки. За інформацією, наданою в місцевому осередку організації, про інцидент повідомлено міського голову Керчі, який, у свою чергу, пообіцяв взяти розслідування під особистий контроль.

В той же час в повідомленні йдеться і про те, що з 7 по 9 серпня “сталося шість провокацій проти волонтерів «Фронту змін» в Києві: в Святошинському, Солом’янському і Деснянському районах”. Прес-служба зазначає, що “у всіх випадках троє невідомих, один із яких стояв на сторожі, а решта двоє, вдаючи, що перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп`яніння, з брутальною лайкою підходили до наметів «Фронту змін » і обливали волонтерів пивом, при цьому зловмисники погрожували їм фізичною розправою за те, що вони роздають інформаційні буклети”.

В прес-службі заявляють, що “незважаючи на напади й погрози, Наталія ЗАЙЦЕВА і решта волонтерів, проти яких зловмисники вчинили протиправні дії, проявили стійку громадянську позицію і сьогодні, розклавши намети «Фронту змін” продовжують брати участь в інформаційній кампанії організації”.

Як було повідомлено раніше, 6 серпня міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК “напав на волонтерку «Фронту змін”, 21-річну студентку Наталію БУТРИМКО і завдав їй тілесних ушкоджень за те, що вона роздавала буклети” .

У “Фронті змін попереджають про кримінальну відповідальність за незаконні дії, котрі спрямовані проти здоров’я людей.