В Україні пропонують ввести комендантську годину для дітей

Всеукраїнська громадська організація «Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією» має намір до вересня розробити і направити на розгляд Верховної Ради законопроект, що передбачає введення в Україні «комендантської години» для неповнолітніх.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив голова цієї організації Олексій КОСАРЕВ.

За його словами, законопроектом буде передбачено внесення поправок до закону про охорону дитинства, зокрема, передбачається, що комендантська година для дітей до 16 років під час навчального року починатиметься з 22.00, у період канікул – з 23.00.

Водночас, О.КОСАРЕВ сказав, що подібного роду обмеження перебування дітей на вулиці або в розважальних клубах давно існують у США, Німеччині, а з недавніх пір і в Росії. Крім того, він зазначив, що на рівні місцевих рад обмеження перебування дітей поза домівкою були прийняті в Житомирській області, Херсоні, існує ініціатива такого введення в Київській області. Що стосується безпосереднього самої столиці, то в ній, з незрозумілих для О.КОСАРЕВА причин, цю ініціативу не було затверджено.

У контексті сказаного голова організації пояснив, що рейди, які проводили її члени, зокрема, нічними клубами ряду міст, показали, що після опівночі вони заповнені неповнолітніми. Крім того, рейди організацій магазинами показали, що «сигарети і пиво продають хіба що не немовлям, оскільки вони туди дістатися самостійно не можуть».

На переконання О.КОСАРЕВА, саме безконтрольність дітей з боку батьків штовхає їх до різного роду правопорушень, що стає причиною зростання дитячої злочинності.

О.КОСАРЕВ також додав, що після ухвалення цього закону в разі його порушення або з боку дітей, або з боку власників клубів це спричинить адміністративне покарання батьків у вигляді штрафу, починаючи з 51 грн. за перше порушення і вище – у разі рецидиву. А для власників клубів – аж до їх закриття.

Водночас, голова організації зазначив, що контроль за виконанням цієї норми після її затвердження Верховною Радою має покладатися на дільничних, а також співробітників патрульно-постової служби. Зокрема, в законопроекті, що готується, буде чітко розмежована відповідальність і права батьків, дітей і співробітників міліції.