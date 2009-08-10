Міліція розкрила замахи на вбивство проректора НАУ

Співробітники карного розшуку столичної міліції розкрили два замахи на вбивство першого проректора Національного авіаційного університету Максима ЛУЦЬКОГО, затримавши винних в цьому осіб.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, серед затриманих - кілер, посередник та два замовники злочину.

Наразі слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, на М.ЛУЦЬКОГО було скоєно озброєні напади 5 лютого цього року та 1 квітня. Його автомобіль обстрілювали. Під час останнього нападу кілера було затримано.