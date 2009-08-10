1 вересня Партія регіонів і БЮТ подолають вето на Євро-2012

1 вересня фракції Партії регіонів і БЮТ подолають вето Президента України Віктора ЮЩЕНКА на закон про внесення змін до Державного бюджету 2009 року, який стосується фінансування об`єктів чемпіонату з футболу Євро-2012. Про це заявив в інтерв`ю агентству УНІАН народний депутат України Михайло ЧЕЧЕТОВ.

За його словами, «однозначно ми подолаємо це вето, оскільки тут зіграли якісь суто політичні амбіції Віктора Андрійовича». Він наголосив, що ця ситуація «б’є по престижу України і вето - це практично спроба позбавити будь-яких шансів нашу країну на проведення Євро-2012». «Тому, коли на кону престиж країни, репутація країни, то Партія регіонів відстоюватиме свою позицію до останнього», - додав М.ЧЕЧЕТОВ.

Відповідаючи на репліку про те, що у фракції Партії регіонів не всі так однозначно позитивно ставляться до заветованого закону, М.ЧЕЧЕТОВ наголосив, що в партії є дисципліна. За його словами, дискусії в партії тривають до ухвалення рішення, а «коли рішення ухвалено, то всі як солдати беруть під козирок, незалежно від рівня, рангу партійного функціонера і виконують його». Разом з тим він наголосив, що якщо говорити про економіку, то цей закон не зовсім досконалий. «Може хтось і дивиться на цей закон крізь призму якихось економічних теорій, але в цій ситуації треба дивитися крізь призму престижу країни», - додав М.ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня керівник Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Роман ЖУКОВСЬКИЙ інформував, що В.ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахування Національним банком до держбюджету на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012. Парламент прийняв закон 1 липня.