За хабарництво затримано суддю районного суду Кіровограда

19:01, 10 серпня 2009
Право
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вимога 4 тис.грн.

4 серпня ц.р. Службою безпеки України припинено протиправну діяльність судді одного із районних судів м. Кіровограда.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, суддя-хабарниця вимагала від місцевого мешканця хабара у сумі 4 тисячі гривень за позитивне вирішення питання за адміністративною справою щодо розподілу майна, зокрема, винесення ухвали про зняття арешту з автотранспортного засобу. Зловмисницю було затримано „на гарячому” в той момент, коли вказана сума опинилася у її руках. Встановлено, що і раніше служителька Феміди вже вимагала та брала хабарі.

За переданими  у порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу  України матеріалами Генеральною прокуратурою України стосовно хабарниці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу  України.

На разі тривають невідкладні слідчі дії.

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