Суд зобов`язав новгородця вивести татуйовану свастику

Мировий суддя Новгородського району зобов`язав місцевого жителя, ім`я якого не назване, позбутися татуювання, виконаного у вигляді знаку нацистської свастики. Про це 17 серпня повідомляє РІА “Новости” з посиланням на представника новгородської прокуратури.

За словами співрозмовника агентства, суддя виніс таке рішення, оскільки зображення одного із символів нацизму, було зроблене "на зовнішній стороні долоні правої руки і є помітним для навколишніх".

Володар татуювання визнаний винним у порушенні статті 20.3 Кодексу про адміністративні правопорушення (пропаганда і публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки). Також житель Новгородської області повинен буде заплатити штраф у розмірі однієї тисячі рублів.

Як зазначає "Газета" (GZT.RU), таке рішення ухвалене вперше в історії російського судочинства. Чи визнав житель Новгородської області свою провину в пропаганді нацистської символіки, а також коли він має намір виконати вимогу судді і вивести татуювання, невідомо.

Лента.ру