Податкова виявила в Криму підпільний завод з виробництва бензину

Співробітники податкової міліції виявили в місті Білогорськ (Крим) підпільний завод з виробництва бензину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в Криму, нелегальне виробництво нафтопродуктів, які є підакцизною групою товарів, організував на орендованій території нафтобази житель міста Горлівка Донецької області.

«За його вказівкою, за допомогою так званих присадок підвищувалося октанове число бензину, який надалі реалізовувався на АЗС Криму і Донецької області», - повідомили податківці. Добове виробництво саморобного бензину могло становити до 100 тонн.

«Згідно з висновком експертизи, надані на дослідження зразки бензину А-92 не відповідають вимогам Державного стандарту за октановим числом», - заявили у прес-службі кримської податкової.

Співробітники відомства описали цистерни, насоси, присадки та інші товарно-матеріальні цінності на загальну суму більш як 1,1 млн. грн.

Порушено справи за статтями 204 і 364 Кримінального кодексу України («незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» і «зловживання владою або службовим становищем»).