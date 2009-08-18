90% доходів українських медиків становлять хабарі

90% доходів медичного персоналу в Україні залежать від платежів, які отримуються ними від пацієнтів як неофіційна винагорода. Такі попередні результати дослідження проблеми неформальних платежів в п`яти країнах—членах ЄС, а також в Україні (ASSPRO CEE 2007), яке фінансується Єврокомісією.

«Доходи медичного персоналу на 90% залежать від неформальних платежів. Іншими словами, лікар, котрий отримує 500 гривень офіційної зарплати, «з конверта» виймає 5000 гривень», — повідомила в коментарі «Дзеркалу тижня» керівник Школи охорони здоров`я НаУКМА Ірена Грига, додавши: «Але це — попередні дані. Дослідження розраховане на п`ять років і воно триває».

За її словами, попередні результати дослідження, зокрема, свідчать про те, що витрати домогосподарств на послуги охорони здоров’я (як частка від загальних витрат на охорону здоров’я) сягають 40%.

«Це — платежі з кишені наших громадян. Причому, за попередніми оцінками, платежі «з кишені» в установах державної або комунальної форм власності здійснюються в півтора разу частіше, порівняно з такими в приватних клініках», — пояснила Ірена Грига.

У свою чергу, характеризуючи нинішній стан української системи охорони здоров`я, науковий керівник дослідження Вім Грот відзначив: «Якщо зважати на аналіз фінансових потоків у системі української охорони здоров’я, то головний висновок полягає в тому, що систему охорони здоров’я в Україні вже приватизовано».

dt.ua