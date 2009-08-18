Кабмін пропонує дозволити введення тимчасових адміністрацій в облгазах

Кабінет Міністрів України пропонує дозволити введення тимчасових адміністрацій в газопостачальних компаніях (обл- і міськгази) у випадку, якщо вони не виконують своїх зобов`язань, що стосуються основної діяльності.

Про це йдеться в законопроекті №5049, зареєстрованому у Верховній Раді 13 серпня ц.р.

Згідно із проектом закону, тимчасова адміністрація вводиться в таких випадках: якщо розмір основних фондів підприємства зменшився на 50% упродовж останніх шести місяців; якщо облгаз упродовж останніх трьох місяців не виконує 50% і більше свої прострочені зобов`язання за договорами купівлі-продажу природного газу; якщо проведено арешт або набув законної сили обвинувальний вирок щодо злочинних дій керівників підприємства.

Тимчасову адміністрацію пропонується вводити також у випадках наявності публічного конфлікту в керівництві підприємства, наявності клопотання облгазу про призначення тимчасової адміністрації, ухвалення органом ліцензування (Національна комісія регулювання електроенергетики) відповідно до своєї компетенції рішення про анулювання ліцензії, створення передумов для виникнення техногенної катастрофи або факту такої катастрофи за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

Тимчасова адміністрація вводиться Кабміном за поданням уповноваженого органу. Термін дії адміністрації не може перевищувати шести місяців з дня її призначення.

У виняткових випадках Кабмін за поданням уповноваженого органу може продовжувати дію тимчасової адміністрації на строк до шести місяців. Загальний термін дії тимчасової адміністрації не може перевищувати один рік.

Фінансування тимчасової адміністрації здійснюється за рахунок газопостачальної компанії. Тимчасовим адміністратором не може бути особа, яка є кредитором облгазу, пов`язаною з облгазом особою або його акціонером.

Згідно з пояснювальною запискою, метою даного законопроекту є забезпечення стабільного функціонування газорозподільних і газопостачальних підприємств, а також енергетичної безпеки держави й охорони навколишнього природного середовища.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою №775 від 10 червня ц.р. (оприлюднена 30 липня) вирішив передати газорозподільні мережі 43 підприємств з газопостачання й газифікації, що перебувають у власності держави, на баланс одного з дочірніх підприємств НАК «Нафтогаз України».

При цьому уряд доручив НАК «Нафтогаз України» визначити дочірнє підприємство, на баланс якого будуть передано газові мережі.

Цьому підприємству також передано газорозподільчі мережі, що перебувають на балансі інших дочірніх компаній НАК «Нафтогаз України»: ДК «Газ України», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвидобування» і ВАТ «Чорноморнафтогаз».

4 серпня 2009 року НАК «Нафтогаз України» відповідно до статуту компанії і за узгодженням з Міністерством палива й енергетики України завершила створення ДП «Нафтогазмережі».