У Черкасах порушено кримінальні справи щодо посадовців двох РЕУ

Прокуратура Черкаської області порушила кримінальні справи щодо посадових осіб двох ремонтно-експлуатаційних управлінь (РЕУ).

Підставою для порушення кримінальних справ стала оприлюднена Черкаським міським головою Сергієм ОДАРИЧЕМ інформація про виявлені факти зловживань у черкаських ремонтно-експлуатаційних управліннях. Працівникам РЕУ, якщо їхня вина буде доведена судом, загрожує позбавлення волі до восьми років, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому.

Порушено кримінальну справу щодо дій осіб РЕУ №1 за статтею 364 ч. 2 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки). Такі діяння караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Щодо дій осіб РЕУ №2 порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 4. (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах). Ці дії караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років.

Як заявив УНІАН Черкаський міський голова С.ОДАРИЧ, кримінальні справи є наслідком виявлених порушень у черкаських РЕУ після їхньої перевірки.

Він висловив сподівання, що правоохоронці доведуть ці кримінальні справи до суду і відбудеться публічний судовий процес, який може стати резонансним не лише в Черкасах, але й в Україні, адже у суді будуть слухатися справи щодо дій посадових осіб комунальних підприємств, яких звинувачують у привласненні та розтраті майна, а також у зловживанні службовим становищем.