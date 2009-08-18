Ющенко ветував нові правила президентських перегонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

За її словами, глава держави сьогодні поверне цей закон до парламенту зі своїми пропозиціями.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що, на думку В.ЮЩЕНКА, ухвалений Верховною Радою закон про вибори Президента не створює ефективний механізм для реалізації волевиявлення громадян. Також В.ЮЩЕНКО вважає, що цей закон не може забезпечити проведення чесних, прозорих і демократичних виборів глави держави.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що більшість положень закону В.ЮЩЕНКО планує відхилити. Водночас він подасть до ВР конкретні пропозиції і доповнення щодо вдосконалення виборчого закону.

М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що ряд положень закону Президент підтримає і, в першу чергу, це стосується скорочення термінів виборчої кампанії.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року парламент ухвалив закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”. Документом передбачається скорочення терміну президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів. Передбачено, що подання щодо кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у ЦВК. Для реєстрації кандидата в Президенти вноситься грошова застава. Грошова застава вноситься партією (партіями, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента, або кандидатом на пост Президента у безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії в розмірі 2,5 млн. грн. Грошова застава повертається тільки тим двом кандидатам, які вийшли до другого туру президентських виборів, іншим кандидатам ця грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що 1 серпня підписав та направив главі держави закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України.

21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту, на якому розглядатимуться пропозиції глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.

Ряд експертів критикували низку положень цього закону.