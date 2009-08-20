Тимошенко звинувачує команду Януковича в рейдерському захопленні будівлі НАК «Надра України»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про спробу незаконного захоплення будівлі НАК «Надра України» її колишнім керівником Едуардом СТАВИЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на екстреному засіданні Кабінету міністрів.

«Учора було здійснено рейдерське захоплення командою ЯНУКОВИЧА на чолі з паном СТАВИЦЬКИМ, який безпосередньо є людиною народного депутата ДЖАРТИ (міністр екології в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА в 2006-2007 рр. – УНІАН). Учора цей пан СТАВИЦЬКИЙ разом із сімома охоронцями, разом з людьми, які допомагали їм силовим способом вриватися в будівлю НАК «Надра України»... І ця компанія була захоплена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, ці люди шукали печатку і документи компанії для того, щоб «повернути собі родовища нафти і газу», які уряд повернув у державну власність.

«Я розумію, що масштабна корупція, масштабне розкрадання родовищ нафти і газу, земель, які були при уряді ЯНУКОВИЧА, – це їх звичка так працювати», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, глава уряду зазначила, що в результаті керівництва В.ЯНУКОВИЧА і його оточення в їх власність через компанію НАК «Надра України» було передано дві будівлі в центрі Києва (вул. Володимирська, 34 і Золотоворотський провулок, 9), а також урядова резиденція «Міжгір’я», котра згодом, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, стала особистою власністю В.ЯНУКОВИЧА.

«Крім того, на корупційній основі найближчому оточенню (В.ЯНУКОВИЧА – УНІАН) було видано 19 ліцензій на видобування нафти і газу. Тоді цими питаннями займався народний депутат від Партії регіонів пан ДЖАРТИ, і очолювала це підприємство НАК «Надра України» його людина – пан СТАВИЦЬКИЙ», - повідомила вона.

У свою чергу, міністр екології Георгій ФІЛІПЧУК повідомив, що після захоплення будівлі компанії Е.СТАВИЦЬКИЙ зайняв кабінет керівника НАК «Надра України» і видав перший наказ про своє поновлення на посаді голови правління НАК.

Перший заступник міністра юстиції Євген КОРНИЙЧУК додав, що після цього ввечері Е.СТАВИЦЬКИЙ прийшов на нараду в Міністерство екології. За його словами, тільки після цього стало відомо про рейдерське захоплення підприємства.

Є.КОРНІЙЧУК повідомив, що вже пізно вночі Міністерство юстиції скасувало відповідне розпорядження Служби виконання Солом’янського району Києва про поновлення Е.СТАВИЦЬКОГО на посаді, а також було направлено листа в МВС для забезпечення державної охорони будівлі.

«О першій годині ночі нинішній керівник компанії ПОНОМАРЕНКО зміг увійти до свого кабінету», - повідомив Є.КОРНІЙЧУК.

«На даний момент служба охорони МВС України охороняє приміщення, і в нього допускатиметься тільки легітимний керівник НАК «Надра України», - підкреслив у свою чергу міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.