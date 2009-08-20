У Києві сталася масова бійка через рекламу на універмазі Україна

Вчора у Києві на площі Перемоги сталася бійка між співробітниками комунального підприємства Київблагоустрій і охороною універмагу Україна.

Як повідомляє Главред, близько 12:15 до універмагу під’їхало два автобуси Богдан, в яких перебувало близько 100 людей у камуфляжі. Також підігнали автомобіль КАМАЗ і вінтажну башту. Ці люди зняли банер, який висів на фасадній частині універмагу Україна, зі слоганом Літо живе тут.

За інформацією видання, працівники управління контролю над впорядкуванням Києва не пред’явили дозвільних документів і поводилися дуже нахабно. Свою поведінку вони мотивували тим, що адміністрація універмагу не платить мерії.

На захист своєї власності стали люди з управління універмагом і охорона. Вони всіляко намагалися перешкоджати демонтажу банера, навіть лягали під колеса КАМАЗа.

На місце також прибув наряд міліції. Вартові порядку сказали, що нічого зробити не можуть, тому що їх усього лише четверо.

Періодично біля універмагу починалися колотнечі. Відповідаючи на запитання про те, чому з універмагу знімають банер, комунальники відповіли: "Усі питання ставте начальству".

На журналіста агентства Фотолента напали і відібрали фотоапарат. Але силами міліції апаратура була повернена власникові, а порушника затримав наряд патрульно-постової служби.

Ще одна людина була затримана правоохоронцями за використання газового балончика.

Після годинної блокади вантажівці все ж таки вдалося прорватися і виїхати у невідомому напрямку разом з банером. У тому ж напрямку виїхали і автобуси Богдан.

Через ці події на деякий час було паралізовано рух електротранспорту.