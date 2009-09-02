4 вересня суд має вдруге розглянути подання прокуратури про продовження терміну арешту екс-судді Зварича

У п’ятницю, 4 вересня, Апеляційний суд Києва має вдруге розглянути подання Генеральної прокуратури України про продовження терміну утримання під вартою екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, який звинувачується у хабарництві в особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомив адвокат І.ЗВАРИЧА Ігор САВКА.

За його словами, початок судового засідання заплановано на 11.00.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня ц.р. Апеляційний суд Києва залишив без розгляду подання Генеральної прокуратури про продовження на 9 місяців утримання під вартою І.ЗВАРИЧА, оскільки воно не було оформлено у відповідності до кримінально-процесуального законодавства – цей документ не був підписаний слідчим.

Наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.