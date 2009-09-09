На Сумщині пограбували два ювелірних магазини

На Сумщині минулої п’ятниці з перервою в кілька годин пограбували два ювелірних магазини - в обласному центрі і Лебедині.

Як повідомили сьогодні УНІАН в секторі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Сумській області, за попередніми даними, в обох випадках працювало одне і те ж угруповання, до якого входять мінімум четверо осіб. Правоохоронцям вдалося затримати одного з грабіжників.

Згідно з даними правоохоронців, для нападу злочинці вибирали магазини дорогоцінних металів, які не мали надійної системи спостереження та охорони.

Спочатку в одному з магазинів в центральній частині Сум зловмисники викрали два лотки із золотими ланцюжками на суму 40 тис. грн., а через три години вони винесли з ювелірного магазину в місті Лебедин два лотки із золотими кільцями.

За словами власниці лебединського магазину, спочатку до магазину зайшли двоє, що просто роздивлялися товар. Через кілька хвилин зайшла ще пара чоловіків. Коли вони вийшли, продавщиця побачила, що зникли лотки із золотом.

Працівники карного розшуку Лебединського міського відділу міліції помітили двох чоловіків, які здалися підозрілими. Останні вибігли з ювелірного магазину, підбігли до автомобіля «BMW», щось передали водію і спокійно пішли вулицею, а автомобіль стрімко поїхав у протилежному напрямку.

Правоохоронці підійшли до підозрюваних, які, у свою чергу, запропонували їм хабар, аби ті «відчепилися», а коли зрозуміли, що відкупитися не вдається, виявили фізичний спротив та почали тікати.

Одного з підозрюваних вдалось наздогнати та затримати. Ним виявився безробітний 36-річний житель Львівської області. Наразі він написав «явку з повинною» і дає пояснення в камері попереднього слідства.

Правоохоронці намагаються встановити його спільників.