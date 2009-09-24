Міліція висунула нові звинувачення віце-меру Сімферополя

Головне управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму висунуло нові звинувачення колишньому голові комітету Сімферопольської міськради з управління земельними ресурсами Марині ЧОРНОВІЙ, яка на даний час обіймає посаду віце-мера Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, у поширеному сьогодні повідомленні прес-служби кримської міліції йдеться, що М.ЧЕРНОВА «незаконно вилучила» з власності організації «Укрвоєнкурорт» Міноборони України земельні ділянки площею 0,10 га і 0,20 га в Сімферополі.

«При складанні проектів відведення земельної ділянки, умисно винісши даний матеріал на сесію міськради, М.ЧЕРНОВА надала висновок про те, що ці землі перебувають у власності міськради, тоді, як вони перебували у власності Міністерства оборони України», - сказано в повідомленні.

Проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня «в рамках розслідування кримінальних справ про зловживання в Сімферопольській міськраді» М.ЧЕРНОВУ було затримано міліцією і поміщено в ізолятор тимчасового утримання.

Слідче управління ГУ МВС у Криму порушило справу за ознаками ч.1 ст.358 Кримінального кодексу України за фактом підробки документів від імені директора фірми «Абіссаль» про виділення земельної ділянки в Сімферополі. В рамках розслідування цієї справи управління міліції порушило кримінальні справи стосовно М.ЧЕРНОВОЇ за ч.2 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 УК за фактом заволодіння земельною ділянкою, неправомірно виділеною ТОВ «Абіссаль», і підробки заяви директора цього товариства.

18 вересня прокуратура Криму закрила кримінальні справи проти М.ЧЕРНОВОЇ у зв`язку з неповнотою проведеної органами внутрішніх справ дослідчої перевірки».

Клопотання міліції про обрання М.ЧЕРНОВІЙ запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою прокуратура залишила без задоволення, й тому 18 вересня віце-мера звільнили з ізолятора. Після чого її було доставлено до лікарні.