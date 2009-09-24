У міліції є основна версія причин пожежі на ринку в Дніпропетровську

Міліція в якості основної версії причин пожежі на ринку в Дніпропетровську (торговельно-виставкому комплексі «Слов’янський базар») розглядає загоряння олії в кіоску швидкої їжі, де смажилися чебуреки.

Про це сьогодні повідомив журналістам заступник начальника міського управління МВС Дніпропетровська Володимир СЕДЛЕЦЬКИЙ.

За його словами, міліція має любительський відеозапис початку пожежі.

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ зазначив, що охорона «Слов’янського базару» деякий час намагалася загасити пожежу вогнегасником, але робила це непрофесійно. В результаті вогонь поширився на торговельний комплекс..

В.СЕДЛЕЦЬКИЙ також уточнив, що крім основної версії, міліція відпрацьовує інші, зокрема підпал та коротке замикання.

За його словами, наразі потерпілими зареєстровано близько 180 працівників ринку.