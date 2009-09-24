Завод феросплавів виграв ще два позови до «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив третій і четвертий позови ВАТ «Запорізького заводу феросплавів» (ЗЗФ) до ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на загальну суму 40 млн. грн. Про це УНІАН повідомив юрист Олександр ВИННИЧЕНКО, який представляв інтереси ЗЗФ у суді.

За його словами, своїм рішенням від 23 вересня суд зобов`язав «АрселорМіттал Кривий Ріг» виплатити ЗЗФ 40 млн. грн. як передоплата за постачання феромарганцю за раніше укладеними контрактами.

Разом з тим, представник ЗЗФ зазначив, що позиція «АрселорМіттал Кривий Ріг» свідчить про небажання компанії виконувати рішення судів щодо позовів ЗЗФ. «АрселорМіттал Кривий Ріг» перешкоджав винесенню судом рішення за позовами ЗЗФ, не раз заявлялися відведення на одних і тих же підставах. Відповідачем заявлялися клопотання, які не мають нічого спільного з нормами чинного законодавства, в результаті суд був змушений витрачати час на їх розгляд”, – сказав О.ВИННИЧЕНКО і додав: “Я думаю, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» намагатиметься оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції. Учора у Вищому господарському суді України вже розглядалася касаційна скарга «АрселорМіттал Кривий Ріг» за першим позовом ЗЗФ, який був задоволений судом”.

Він також додав, що жодне з попередніх рішень суду за позовами ЗЗФ так і не виконане «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Підсумовуючи сказане, О.ВИННИЧЕНКО припустив, що остаточне рішення за позовами ЗЗФ до «АрселорМіттал Кривий Ріг» прийматиметься у Верховному суді України.

Довідка УНІАН. 21 вересня Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив другий позов ЗЗФ до «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) на суму 134 млн. грн. Раніше Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив перший позов ЗЗФ до АМКР на суму 204 млн. грн. Таким чином, загальний обсяг виплат АМКР за позовами ЗЗФ має скласти близько 380 млн. грн.

Підставою для подачі позовів послужили 4 договори на постачання феросплавів, укладені між ЗЗФ і АМКР у 2007 році. Згідно з угодами, АМКР зобов`язався покривати 100% своїх потреб у феросплавах виключно за рахунок продукції ЗЗФ. Ціна на феросплави визначалася щокварталу і формувалася за показниками попереднього кварталу. У IV кварталі 2008 року АМКР припинив закупівлю феросплавів у ЗЗФ, порушивши таким чином умови договорів.

«Арселор Міттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції.

Майже 90% продукції комбінат постачає на експорт.

ВАТ ”Запорізький завод феросплавів” - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, який виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем`янистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях підприємства становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, ЄС, Азії, Африки.