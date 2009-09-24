ЄС лібералізував ринок автомобільного транспорту

Рада міністрів з питань конкуренції ЄС схвалила пакет законодавства з лібералізації ринку автомобільного транспорту.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Міністри, зокрема, схвалили Директиву, яка передбачає, що водії вантажівок під час міжнародного перевезення, можуть займатися каботажем (доставкою супутнього вантажу по дорозі до місця призначення чи при поверненні з місця призначення для зменшення кількості “порожніх” рейсів – УНІАН) протягом семи днів, з максимальною кількістю додаткових маршрутів з вантажем не більше трьох.

Рада міністрів також підтримала іншу директиву, відповідно до якої водіям вантажівок та автобусів при здійсненні подорожі за кордон дозволено працювати 12 днів поспіль без вихідних, замість шести днів, як це є зараз. Такі зміни робляться у відповідь на численні скарги туроператорів, які заявляють, що під час автобусних подорожей Європою, вони вимушені наймати другого водія і збільшувати, таким чином вартість подорожі для споживачів. Разом з тим у директиві зазначається, що нові норми робочого часу дійсні тільки у випадку, якщо йдеться про одну подорож, тривалість якої не перевищує 12 днів.

Крім того, Рада міністрів схвалила директиву, яка передбачає посилення контролю за діяльністю підприємств транспортної галузі. Так, згідно з документом, країни-члени мають створити національні електронні реєстри компаній, що займаються автомобільними перевезеннями, які б містили інформацію про фінансовий стан компаній, управління персоналом та можливі порушення законодавства підприємствами. При цьому, до кінця 2012 року ці реєстри мають бути взаєпов’язані для того, щоб влада будь-якої країни-члена ЄС могла отримати консультацію щодо того чи іншого автотранспортного підприємства будь-якої іншої країни-члена. Директива також передбачає, що транспортне підприємство має бути фізично розташоване в одній з країн-членів ЄС і мати свій офіс, а також бути здатним представити адміністративні документи компетентним національним органам влади та докази стоянки своїх автомобілів в країні-члені. Ці вимоги мають покласти край практиці “поштових ящиків” – компаній, що зареєстровані в одній країні-члені, а здійснюють свої операції, переважно, на території інших країн.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент підтримав ці три Директиви 23 квітня цього року.