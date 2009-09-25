Луценко оприлюднив документи про кримінальне минуле Тедеєва

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО оприлюднив документи про кримінальне минуле народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА.

Фотокопії документів, разом з інтерв’ю міністра розміщено в інтернет-виданні “Українська правда”.

Серед них – довідка від 2001 року про зняття Е.ТЕДЕЄВА з обліку ГУБОЗ як учасника організованого злочинного угруповання.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснив, що, згідно з так званою системою ”Скорпіон” ГУБОЗ України, Е.ТЕДЕЄВ був знятий з обліку ОЗУ ”Савлохова” у 2001 році. При цьому, міністр зауважив, що з обліку його зняли у зв’язку з обранням народним депутатом від Партії регіонів.

Зокрема, відповідаючи на запитання, яким чином Е.ТЕДЕЄВ потрапив до Верховної Ради, якщо стояв на відповідному обліку, Ю.ЛУЦЕНКО порадив звертатися з цим питанням до лідера опозиції Віктора ЯНУКОВИЧА. “Тим більше, що Ельбрус там не одинокий. Там багато людей, які свого часу стояли на обліку МВС. У легендарному 2005 році більшість з них покинула територію України. Ми дуже активно працювали і по ІВАНЮЩЕНКУ, і по КИЮ, і по ЧЕРТКОВУ, і по ТЕДЕЄВУ, і по багатьох інших персонажах. Всіх не пам’ятаю, їх там ціла бригада зібралася”, - зауважив міністр.

“Далі було підписано універсал В.ЮЩЕНКА і В.ЯНУКОВИЧА, згідно з яким депутати місцевих органів влади стали недоторканними. Це вбило сотні справ по Україні в один момент. Вбивства тоді були підслідністю прокуратури, і вона у зв’язку з цим позакривала безліч справ з посиланням на недоторканність фігурантів цих справ”, - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він визнав, що “такі діячі” потрапили не лише у списки Партії регіонів. “Фігуранти бази ”Скорпіон” УБОЗу є і в інших фракціях. Але вони принаймні не ведуть активного життя і не роздають свої автомобілі для прикриття бандитських розборок у Києві”, - сказав міністр.

“Українська правда” також розмістила протоколи допитів Роберта ТЕДЕЄВА, який називає Ельбруса своїм братом, та водія депутата, який також підтверджує їхній зв’язок.

Крім того, міністр повідомив, що Е.ТЕДЕЄВ скоро може стати фігурантом зовсім іншої справи – про шахрайство. Ю.ЛУЦЕНКО надав копії звернення певного громадянина Н. про те, що Е.ТЕДЕЄВ украв у нього автомобіль. Наразі Е.ТЕДЕЄВУ вже виписали повістку на допит.

“У мене є для Ельбруса ТЕДЕЄВА ще одна погана новина. Нещодавно в МВС надійшов лист від громадянина Н., який стверджує, що ТЕДЕЄВ відібрав у нього ”Мерседес”. Це не той автомобіль, який фігурував у голосіївських розборах – той зареєстрований на водія Е.ТЕДЕЄВА з правом керування у самого Е.ТЕДЕЄВА. А цей ”Мерседес” використовує сам Е.ТЕДЕЄВ”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Говорячи, чому саме зараз громадянин Н. подав заяву, міністр припустив, що людина почула про конфлікт і сподівається, що це допоможе і у його справі.

Згідно з заявою цього громадянина, Е.ТЕДЕЄВ забрав у нього ”Мерседес” погрозами і шантажем і повісив на цей автомобіль закріплений за ним, як народним депутатом, реєстраційний номер. “Сьогодні ця справа розписана на начальника столичного Главка для реагування згідно з чинним законодавством”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, яке покарання загрожує Е.ТЕДЕЄВУ у разі доведення його причетності до подій у Голосіївському парку і до викрадення машини, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що у справі за фактом розборок у Голосіївському лісі він не бачить, що може загрожувати Е.ТЕДЕЄВУ з точки зору кримінальної відповідальності. “Це може бути лише моральна і політична відповідальність за сприяння злочинним елементам відновити воровські традиції в Україні. Але згідно з новою заявою громадянина Н., у разі, якщо вона буде підтверджена, це може бути кримінальна відповідальність за статтею шахрайство. Або штраф 50 неоподаткованих мінімумів, або 3 роки”, - сказав міністр.

“Я буду і далі наполягати на ретельному розслідуванні, незважаючи на намагання деяких депутатів завадити слідству. І я радив би всім зменшити емоції, а користуватися виключно фактами. Можливо, хіба що суд врахує славні спортивні досягнення Е.ТЕДЕЄВА, але це не моє завдання”, - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також заперечив наявність політичної складової в цій справі: “Я жодним чином не розглядаю це як політичну справу. Хтось скаже, що це спричинено виборами. Я відповім: це я винен, що в Япончика стріляли? Це я винен, що була бандитська розбірка у Голосієво? Так що, перед виборами скасувати розслідування всіх справ, де проходять автомобілі з номерами ВР, чи де є близькі знайомі чи родичі депутатів?”.

Як повідомляв УНІАН, вдень 11 вересня на території Голосіївського парку (Голосіївський район Києва) стався конфлікт, як зазначили в міліції, “між двома групами осіб різних країн Кавказького регіону”. Під час з’ясування відносин було застосовано вогнепальну зброю. В результаті цього троє конфліктуючих потрапили до 10-ї міської клінічної лікарні. Інші учасники інциденту втекли з місця події. Наступного дня в лікарні помер один із трьох поранених під час перестрілки.

12 вересня Департамент зв’язків з громадськістю МВС України офіційно заявив, що у вчорашніх «розборках» із застосуванням вогнепальної зброї брав участь брат народного депутата України Ельбруса ТЕДЕЄВА Роберт, громадянин Російської Федерації. За даними міліції, після інциденту він зник з місця пригоди на автомобілі, який належить Е.ТЕДЕЄВУ.

12 вересня у Партії регіонів називали передвиборчою провокацією проти неї спробу МВС довести причетність народного депутата від ПР Е.ТЕДЕЄВА до інциденту в Голосіївському парку Києва.

23 вересня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що у Києві 22 вересня було затримано громадянина РФ Р.ТЕДЕЄВА, який брав участь в бандитських розборах 11 вересня в Голосіївському парку столиці.