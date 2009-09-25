Міліція Криму перевіряє держслужбовців на наявність судимостей

Головне управління МВС України в АРК почало перевірку державних службовців органів місцевого самоврядування автономії, на наявність судимостей.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю кримської міліції.

Як сказано в повідомленні, за даними управління статистики АРК, на території Криму налічується 10291 посад державних службовців і 4129 посад органів місцевого самоврядування. З метою перевірки систематичних заяв від громадян про те, що частина даної категорії державних службовців раніше судимі, ГУ МВС України в АРК було розпочато перевірку всіх державних службовців на наявність судимості.

”Перші результати перевірки співробітників ГУ МВС України в Криму здивували - з перевірених 2856 державних службовців за обліком ГУ МВС у Криму, МВС України і МВС Російської Федерації, 112 виявилися раніше судимими за різними статтями Кримінального кодексу України і РФ. Тільки в апараті Сацької державної адміністрації виявлено 6 державних службовців - раніше судимих”, - наголошується в повідомленні.

Робота в даному напрямі триває, громадськість буде інформована про результати, запевнили в міліції.