Янукович розпочинає боротьбу проти цензури

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про неприпустимість проявів тоталітаризму з боку уряду і розпочинає боротьбу проти цензури, за свободу і вільне висловлювання думок в Україні.

На цьому наголошується у переданій УНІАН прес-службою Партії регіонів заяві В.ЯНУКОВИЧА з приводу рішення Печерського районного суду Києва від 22 вересня, який постановив заборонити поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО.

“Цими днями стався безпрецедентний випадок – за допомогою підконтрольного суду влада заборонила критикувати дії уряду та прем’єр-міністра в усіх засобах масової інформації та в рекламі. Цей факт викликає глибоку стурбованість за долю демократії і свободи слова в Україні”, - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання політика, “намагання Ю.ТИМОШЕНКО заборонити критику дій уряду, який вона очолює, та її власні промахи – це перший крок до повернення тоталітарної системи”.

”Це спроба за допомогою підконтрольних судів та репресивних органів відновити цензуру та взяти під повний контроль інформаційну сферу.

Україна будує громадянське суспільство. І треба визнати – уже немало зроблено на цьому шляху.

Політики, які диктують цьому суспільству заборону плюралізму думок, заборону відкритого висловлювання оцінок роботи уряду і найвищих посадових осіб – небезпечні для суспільства і для майбутнього України.

Тому що вони несуть у собі загрозу повного згортання демократичних процесів у нашій державі”, - йдеться у заяві лідера Партії регіонів.

Тому В.ЯНУКОВИЧ звертається до всіх громадян України, кому дорогі принципи свободи і вільної думки, а також до світової спільноти, щоб спільними зусиллями “зупинити повернення тоталітарних проявів в Україні”.

”Ми разом можемо зберегти надбання демократії у нашій державі.

Висловлюю особливу вдячність тим українським незалежним журналістам, які виступили з протестом проти наступу на свободу слова.

Я готовий подати руку кожному, хто поповнить лави борців проти цензури в пресі, за свободу і вільне висловлювання думок”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.