Ставнійчук незадоволена як Черновецький обговорює зміни до Конституції

Заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК закликає керівників Київської міської держадміністрації та Київради активізувати свою роботу у напрямку організації та проведення всенародного обговорення проекту змін до Конституції України, запропонованого Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні розширеної колегії КМДА.

М.СТАВНІЙЧУК зазначила, що на сьогодні вже завершився так званий установчий період в організації громадського обговорення зазначеного проекту.

«Повинна вам зауважити, що, на мою думку, в місті Києві на недостатньому рівні організовано в теперішній час цю роботу (з організації громадського обговорення). Як на мене, достатньо мляво ведеться робота і на телебаченні, і в друкованих ЗМІ міста Києва», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона підкреслила важливість цього процесу в столиці, оскільки тут знаходяться найкращі юридичні ВНЗ, національні університети, які мають факультети, пов’язані з правом, соціологією, політологією, економікою.

«Звичайно, кому як не вам – міському активу міста Києва і всім фахівцям, які працюють у сфері освіти та науки, напрацьовувати відповідні зміни та доповнення щодо покращення тексту Конституції, який винесений сьогодні на обговорення”, - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона звернула увагу, що Президент, підписуючи відповідний указ, розраховував на пряму, відкриту та публічну дискусію.

«Шановне керівництво міста, як міської ради, так і міської адміністрації, я прошу вас активізувати роботу у цьому напрямку… Я прошу, і це питання буде проконтрольовано, план заходів по всенародному обговоренню», - сказала заступник глави Секретаріату Президента.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що заходи мають забезпечити можливість всім людям ознайомитись детально з проектом змін до Конституції, проаналізувати його і внести свої пропозиції.

На розширеному засіданні колегії заступник голови КМДА Сергій РУДИК у свою чергу зазначив, що 14 вересня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав низку доручень на виконання указу Президента, в яких розписана вся робота столичної міськдержадміністрації щодо організації та проведення громадського обговорення. Зокрема, в ЗМІ вже опубліковано проект закону щодо змін до Конституції; створено ініціативні групи з організації громадського обговорення; розміщено соціальну рекламу на телебаченні та біг-бордах щодо обговорення Конституції. Найближчими днями в мерії планується розмістити спеціальні інформаційні столи та скриньки, в яких збиратимуться пропозиції до змін Конституції України, сказав він.

С.РУДИК також повідомив, що в найближчі два місяці громадські слухання проекту нової Конституції будуть проведені в трудових колективах та навчальних закладах з тим, щоб до 1 грудня обговорення повністю завершити і дати можливість 15 грудня вийти на оприлюднення результатів.