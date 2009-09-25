Посольство Чехії вперше чує про незаконі дії при видачі віз українцям

Посольство Чехії в Україні не має офіційної інформації про перевірку чеською антикорупційною поліцією законності дій працівників посольства в Києві та Генерального консульства Чехії у Львові при видачі в’їздних віз громадянам України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-аташе Посольства Чехії в Україні Мілан ЕКЕРТ.

“Такої інформації з Праги у нас немає”, - сказав він.

М.ЕКЕРТ повідомив, що в посольстві дізналися про цю інформацію з повідомлень ЗМІ. “Ми дізналися з преси, ніхто з Чехії не дзвонив, ніхто не питав”, - додав він.

Як повідомили днями деякі ЗМІ, зокрема “Німецька хвиля”, антикорупційна поліція Чехії перевіряє законність методів, до яких вдавалися працівники Посольства країни в Києві та Генерального консульства Чехії у Львові, видаючи в’їздні візи громадянам України. Слідчих найбільше цікавить, як діяла система телефонічного замовлення віз і хто безпосередньо причетний до її запровадження.

Об’єктом уваги детективів антикорупційної поліції стали чільні представники чеської дипломатії, а саме – посол Чехії в Україні Ярослав БАШТА та генеральний консул у Львові Ладіслав ГРАДІЛ.

Кожен дзвінок до львівського консульства коштував абоненту 310 крон, а гроші йшли на рахунок приватної чеської аґенції, яку, всупереч правилам, Посольство вибрало без конкурсу, зазначається в повідомленні. Раніше системи телефонічного замовлення віз працювали у п’ятьох дипломатичних представництвах Чехії за кордоном і всюди ними опікувалися міжнародні компанії. Виняток з невідомих причин було зроблено для України.

Анонімне джерело з чеського Міністерства закордонних справ повідомило, що роль київського посла Я.БАШТИ у телефонній афері є не досить зрозумілою, але львівський консул Л.ГРАДІЛ не міг не знати, що згадана система є системою незаконного стягування коштів.

У Секретаріаті Президента України перевіряють інформацію про ситуацію, що склалася в Посольстві Чехії в Україні та в Генеральному консульстві Чехії у Львові з телефонними замовленнями на видачу віз українським громадянам.

«Що стосується цієї інформації в пресі, ми її перевіряємо, однак це питання більше стосується внутрішньої ситуації в Чехії», - сказав керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента Микола ТОЧИЦЬКИЙ.