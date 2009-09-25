Суд передумав зупиняти указ Президента про призначення Вакараша

Окружний адміністративний суд Києва скасував своє рішення про призупинення дії указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Віктора ВАКАРАША головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє газета «КоммерсантЪ-Украина» (№ 162 від 25 вересня) з посиланням на заступника глави Секретаріату Президента України Марину СТАВНІЙЧУК.

Видання нагадує, що 22 вересня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив прохання мера міста Українка Павла КОЗИРЄВА про призупинення дії указу Президента від 17 вересня 2009 року про призначення В.ВАКАРАША головою КОДА в забезпечення його адміністративного позову до Президента України.

М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що 24 вересня суддя Окружного адмінсуду столиці Андрій БАЛАКЛИЦЬКИЙ ухвалою відмінив цей захід на забезпечення адміністративного позову П.КОЗИРЄВА.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА залишалася вакантної після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента 19 травня.

20 червня джерело в уряді повідомило УНІАН, що між прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і В.УЛЬЯНЧЕНКО узгоджено кандидатуру В.ВАКАРАША на посаду губернатора Київської області.

Разом з тим 22 липня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд запропонував Президенту призначити на посаду губернатора Київської області мера міста Українка (Київська обл.) П.КОЗИРЄВА.

18 вересня Президент своїм указом призначив В.ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації.

У Кабміні після цього заявили, що прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не підписувала подання на ці призначення. “Уряд на своїх засіданнях не обговорював ці кандидатури, відповідні кадрові питання не включалися до порядку денного і рішень прийнято не було”, - зазначалося в повідомленні.

22 вересня Окружний адміністративний суд столиці зупинив дію указу Президента про призначення В.ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації.