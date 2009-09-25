ФПУ розпочало захист прав громадян на гідну зарплату і пенсію

Федерація профспілок України має намір провести Осінній наступ профспілок під гаслом: «Бідності «НІ», захисти свої права на гідну зарплату і пенсію».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФПУ, таке рішення ухвалила Президія організації.

У ході Осіннього наступу профспілок заплановано провести заходи, присвячені Дню людей похилого віку (1 жовтня), Всесвітньому Дню за гідну працю (7 жовтня).

17 жовтня в Міжнародний день боротьби з бідністю відбудеться народна хода у м. Києві.