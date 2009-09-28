Порушено справу проти матері, яка тримала дитину в підвалі

12:35, 28 вересня 2009
Право
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Прокуратурою Кіровограда

Прокуратура Кіровограда порушила кримінальну справу відносно жінки, яка знущалась з власного 10-річного сина, тримаючи хлопчика у підвалі будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури області.

Випадок стався в одному з дачних селищ поблизу Кіровограда. Жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, побила дитину, а потім зачинила у підвалі дачного будинку. Плач і крики про порятунок хлопчика почули сусіди, вони прийшли на допомогу і викликали міліцію.

У даний час постраждала дитина перебуває в обласному притулку «Надія».

Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисні легкі тілесні ушкодження), ч.2 ст.146 КК України (незаконне позбавлення волі малолітньої дитини).

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