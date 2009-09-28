Співробітник ДАІ скоїв ДТП зі смертельним результатом

У Донецькій області співробітник Державтоінспекції допустив дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинула людина.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, о 5 годині ранку 27 вересня співробітник ДАІ, управляючи легковим автомобілем, не впорався з управлінням і здійснив зіткнення з тролейбусом на Київському проспекті міста. Після зіткнення машина спалахнула. Один з пасажирів легкового автомобіля загинув на місці. Водія і ще двох пасажирів іномарки було госпіталізовано. У тролейбусі ніхто не постраждав.

У ГУВС наголосили, що матеріали з ДТП передано в обласну прокуратуру, яка проводитиме подальше слідство.

«За ініціативою керівництва обласної міліції в прокуратуру Донецької області направлено клопотання про утримання працівника міліції під вартою», - вказали в ГУВС.