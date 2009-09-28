Вбито прокурора Таращанського району Київської області

12:59, 28 вересня 2009
Право
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Знайдено мертвим у власному робочому кабінеті з кульовим пораненням

Вчора ввечері у власному робочому кабінеті було знайдено мертвим з кульовим пораненням прокурора Таращанського району Київської області Сергія МРУКА.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МВС України в Київській області.

Як зазначив співрозмовник агентства, обласною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом вбивства.

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