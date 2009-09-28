На Київщині міліція попередила використання інфікованої курятини

На Київщині ветеринарна міліція попередила використання на м’ясопереробному заводі зараженої небезпечною інфекцією курятини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, правоохоронці виявили неподалік одного з м’ясопереробних заводів фуру.

Після перевірки документів та вантажівки з’ясувалося, що всередині авто знаходиться більш ніж 20 тонн замороженого м’яса птиці вартістю майже півмільйона гривень, яке нещодавно легально потрапило в Україну з Німеччини і належить одному з приватних підприємців.

Однак серед документів було виявлено довідку, видану Центральною лабораторією ветеринарної медицини. В ній зазначалося, що у м’ясі виділено збудника небезпечного інфекційного захворювання – лістеріозу. Як відомо, ця хвороба несе велику загрозу для здоров’я людей і тварин. Особливу категорію можливих заражених становлять вагітні жінки. Саме для них наслідки цього захворювання найжахливіші та непередбачувані.

М’ясо відправлено на утилізацію.