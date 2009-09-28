Затримано начальника відділу комунальної власності однієї з РДА
13:05, 28 вересня 2009Право
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Під час отримання хабара
У Києві працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили начальника відділу комунальної власності однієї з райдержадміністрацій, котрий вимагав 35 тисяч доларів США хабара від місцевого мешканця за сприяння у вирішенні питання про надання йому в оренду приміщення магазину з правом його подальшої приватизації.
Правопорушника затримано під час отримання частини хабара в сумі 17,5 тисяч доларів США, повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
Проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва. Прокуратурою столиці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) КК України.
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