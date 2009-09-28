Прокуратура внесла Черновецькому подання щодо тарифів на ЖКП

Прокуратура міста Києва внесла Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ подання про усунення порушень норм чинного законодавства України під час прийняття розпоряджень про тарифи. Це сталося за результатами перевірки депутатського запиту Віталія КЛИЧКА, надісланого ще на початку серпня цього року, повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді.

Як повідомляється у листі прокуратури, встановлено що при розробці та прийнятті КМДА розпоряджень від 29 квітня 2009 р. №516, 518, 520, від 27 травня 2009 р. №620, від 30 червня 2009 р. №758, 760, 761, від 14.08.09 №902 допущені грубі порушення діючого законодавства. Так, без отримання висновків Державної інспекції з контролю за цінами у м. Києві встановлені тарифи на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для виконавців некомунальної форми власності, що є грубим порушенням норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Без врахування встановленої ВАТ «АК «Кивїводоканал» пільги на землю, не відповідають економічно обґрунтованому рівню тарифи на послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення для юридичних осіб і населення. Крім цього, при формування тарифів на водопостачання на 30-40% завищено складову заробітної платні співробітників підприємства, що також знайшло відображення у тарифі, повідомляє прес-служба Блоку В.Кличка.

Всупереч нормам законодавства, внаслідок неправильного розподілення витрат на складові послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, завищеною є квартплата для населення.

Також прокуратурою відзначено, що Київська міська державна адміністрація порушила принцип прозорості під час формування тарифів.

«Прокуратура встановила очевидність порушень норм чинного законодавства України під час прийняття розпоряджень. Ми вважаємо, що це є додатковими аргументом для визнання тарифів незаконними», - заявили в Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2009 р. у Києві набрали чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги та квартплату. Підвищення відбулося відповідно до розпоряджень Київської міської держадміністрації про нові тарифи на ЖКП для населення, бюджетних установ та інших споживачів від 29 квітня за №№ 516, 517, 518, 519 та 520.

Кабінет міністрів на засіданні 17 липня прийняв рішення призупинити підвищення КМДА тарифів на комунальні послуги для населення з 1 червня.

12 серпня Окружний адміністративний суд Києва заборонив КМДА підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги в столиці.

21 серпня Міністерство юстиції як представник інтересів Кабінету міністрів заявило, що має намір звернутися до Генеральної прокуратури щодо невиконання посадовцями Київської міської державної адміністрації ухвали суду про заборону введення нових тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

31 серпня влада Києва підписала нові розпорядження про підняття тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, згідно з якими у серпні-вересні оплата зросте не на 100% (порівняно з періодом до 1 червня цього року), а на 95%.

Як зазначається у документах, рішення прийнято на виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 17 липня, з урахуванням ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 12 липня, і з метою недопущення зупинки підприємств, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги, та поетапного приведення тарифів до економічно обґрунтованих витрат, визначених висновками столичної Державної інспекції з контролю за цінами.

Згідно з розпорядженнями, протягом двох місяців у Києві встановлено, що вартість послуги за холодне водопостачання та водовідведення при наявності квартирного чи будинкового лічильника складатиме 2,87 грн. за 1 кубометр (раніше - 1,48 грн., після 1 червня - 3,02 грн.); за відсутності засобу обліку – 15,78 грн. на 1 особу (раніше, відповідно, 8,14 грн. та 16,61 грн).

Вартість послуги за гаряче водопостачання і водовідведення при наявності лічильника становитиме 13 грн. за 1 кубометр (раніше - 7,38 грн. та 13,69 грн.), без засобу обліку – 45,52 грн. за 1 особу (раніше, відповідно, 25,89 грн. та 47,92 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалення для населення при відсутності засобів обліку теплової енергії затверджений в розмірі 2,26 грн. за 1 кв. м опалювальної площі у місяць (раніше, відповідно, 1,6 грн. та 2,38 грн.). Сума тарифу встановлена для розрахунків за опалення щомісячно протягом року.