Запровадження безвізового режиму з ЄС – буде довга історія

Європейський Союз бачить запровадження безвізового режиму з Україною як довготермінову мету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні круглого столу «Візовий діалог Україна-ЄС: завдання, що стоять перед Україною» голова Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК.

«На жаль, попри всі зусилля української делегації, ЄС наполягає на тому, щоб збереглася формула у цілях безвівозого режиму – запровадження безвізового режиму для громадян України як довготермінова мета», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що українська делегація виступає проти застосування такої формули, проте є дуже серйозні заперечення з боку однієї з країн ЄС.

«Звичайно, оскільки рішення приймається консенсусом, то важко сподіватися, що делегація ЄС відійде від цієї формули», - сказав він.

Водночас, Б.ТАРАСЮК нагадав, що депутати Європарламенту на 12-й сесії, яка відбулась у лютому цього року в Брюсселі, висловились за запровадження безвізового режиму з Україною до 2012 року, тобто до проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Б.ТАРАСЮК повідомив, що на сьогодні відбувається інтенсивні переговори з цього питання, зокрема на жовтень-листопад запланована зустріч п’яти експертних груп.

Крім того, передбачається виїзд експертів на кордон для ознайомлення з ситуацією на місці.

За словами Б.ТАРАСЮКА, передбачається, що доповідь цих експертних груп в консолідованому вигляді разом з оцінкою ситуації на наших кордонах буде представлена учасниками саміту Україна-ЄС, який запланований на 4 грудня.

Б.ТАРАСЮК зазначив, що для запровадження безвізового режиму з ЄС Україні, перш за все, необхідно забезпечити виконання своїх зобов’язань, які настають за угодою про реадмісію з 1 січня 2010 року. Це стосується зобов’язань щодо громадян третіх країн.

«Це надзвичайно серйозне завдання і сподіваємось, що із створенням Кабінетом міністрів міграційної служби воно набуде нового імпульсу», - сказав Б.ТАРСАЮК.

Також, за його словами, необхідно завершити оформлення участі України в Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

Крім того, Україна має підготувати законодавчі акти Національного демографічного реєстру, що уможливить видачу документів з біометричними даними.

Також, за словами Б.ТАРАСЮКА, Україна має забезпечити законодавче врегулювання притягнення до відповідальності осіб, які займаються підробкою проїзних документів.

«В ЄС стурбовані, що в Україні відсутня загальна база даних про видачу документів і закордонних паспортів, і вбачають в цьому можливість фальсифікацій», - сказав він.

Б.ТАРАСЮК висловив сподівання, що до грудня цього року буде завершена робота над створенням так званої «дорожньої карти», яка визначить механізми і часові рамки здійснення заходів, які забезпечать створення умов для запровадження безвізового режиму для громадян України.