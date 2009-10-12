Арештували теплохід "Магдалена" з двома українцями на борту

Суд заарештував теплохід "Магдалена" (Magdalena), що знаходиться біля берегів ОАЕ, де в тяжкому становищі опинилися 16 членів екіпажу судна (серед них двоє громадян України), повідомив РІА “Новости” у понеділок інспектор Міжнародної Федерації транспортних робітників (МФТ) Петро Осичанський.

Судно, що плаває під прапором Антігуа і Барбуди, належить німецькій компанії BJR Shipping GmbH&Co і знаходиться під менеджментом німецької компанії Reederei HESSE GMBH &Co KG, перебуває в територіальних водах ОАЕ з серпня цього року. Очолюваний російським капітаном Романом Востріковим екіпаж теплохода з 16 осіб, серед яких дев`ять росіян, двоє українців, четверо філіппінців і один естонець, протягом 6 місяців не отримує заробітну плату, загальна сума якої, за словами капітана, складає близько 300 тисяч доларів США. На судні періодично виникали проблеми з постачанням продовольства і води.

"Теплохід арештований за борги з зарплати екіпажу, адвокат, який представляє інтереси моряків, повідомив, що у понеділок передасть документи про арешт судна портовим властям Дубаї", - пояснив співбесідник агентства.

Якщо судновласник не погасить борги, то теплохід виставлять на аукціон, щоб за рахунок коштів від продажу судна погасити борги морякам, додав інспектор МФТ.

"Думаю, що після арешту теплохода власник судна вжиє заходів, щоб розрахуватися з екіпажем", - сказав Осичанський.