Чому Тимошенко змінює передвиборчі гасла - думка експертів

Учасник майбутніх президентських перегонів Юлія Тимошенко змінює свої передвиборчі гасла. Судячи з нових агітаційних плакатів, особливістю її стратегії тепер є проведення аналогії між „Вона” і „Україна”.

Експерти називають кілька причин, що спонукали штаб кандидата на такий крок. Одна з них - це бажання позбутися сарказму та негативу, яким обросло її попереднє гасло. „Вона працює, Україна – голодує!”, „Не працюй, вона працює!” – такі й багато інших перефразованих виборчих лозунгів кандидата Тимошенко можна було побачити на білбордах та в інтернеті. Тепер „працює” не „Вона”, а „Україна”. Таку трансформацію гасла можна пояснити щонайменше двома причинами, зауважив у коментарі „Німецькій хвилі” політолог Юрій Шведа.

Перше пояснення – це юридичний аспект, щоб не було правових наслідків щодо „фальстарту” передвиборчої кампанії. Але найвірогідніше - це нівелювати насмішки: „Те, що гасло було перефразовано і подано, що „Вона – це Україна”, швидше за все, це спроба трансформувати негатив, який викликало колишнє гасло. Це зміна формату на ходу”, каже Юрій Шведа.

Утім, не менш важливим є й те, що зміна формату - це своєрідний „удар” для штабу головного конкурента – Януковича, який будує свою кампанію на критиці Тимошенко, додав експерт. Такі колізії з гаслами виникають тому, що працюють з кандидатами не українські політтехнологи, а люди, які не знають специфіки менталітету українського виборця. Західні технології на Україні не проходять, каже Шведа.

Український виборець сприймає гасла на білбордах неадекватно, хитрі задуми політтехнологів не проходять, це підтверджує й директор Центру з інформаційних проблем територій НАН України Петро Жук. Доказом є дослідження Центру, яке показало, що лише трохи більше одного відсотка опитаних мешканців Києва, Львова та Полтави довіряють гаслу „Вона працює”; три відсотки гаслу Януковича „Почую кожного”, а лідером довіри з тридцятьма відсотками є гасло діючого президента: „Скасуємо депутатську недоторканість: закон один для всіх”.