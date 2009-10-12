Запропонуйте свого кандидата у члени Вищої ради юстиції

У березні 2010 року спливають повноваження трьох членів Вищої ради юстиції, призначених з’їздом адвокатів України.

За ініціативою Президента Асоціації правників України Сергія Коннова, підтриманою Асоціацією адвокатів України, саме правнича громадськість має запропонувати наступному з’їзду адвокатів України кандидатури для призначення нових членів Вищої ради юстиції.

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п`яти років і не старший шістдесяти п`яти років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

Просимо членів Асоціації правників України вносити кандидатури для включення до переліку, який буде рекомендовано з’їзду адвокатів України від імені АПУ. Ваші пропозиції надсилайте до Секретаріату Асоціації правників України електронною поштою info@uba.ua або телефаксом: (044) 492-88-48.