Житомирська облрада попередить зловживання щодо актів на землю

Житомирська обласна рада надасть уряду пропозиції, допоможуть попередити зловживання під час видачі громадянам актів на землю.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив голова Житомирської облради Віталій ФРАНЦУЗ.

За його словами, ”1 млн. 300 тисяч селян Житомирщини вже мали безкоштовно отримати земельні акти на присадибні ділянки, натомість їх ще не отримали майже 500 тисяч ”.

При цьому голова Житомирської облради наголосив, що ”через наявність цієї та ряду інших аналогічних проблем в регіоні йому часто доводиться займатися не зовсім своїми функціями”.

”Зараз ми в облраді будемо разом з обласним управлінням земельних ресурсів надавати пропозиції, як вдосконалити механізм видачі згаданих земельних актів на присадибні ділянки, що треба передбачити додатковою постановою уряду щодо безкоштовної видачі цих земельних актів, аби їх отримали усі, кому належить”, - сказав В.ФРАНЦУЗ.

Голова Житомирської облради уточнив, що згадану проблему не вдається вирішити через суб’єктивні та об’єктивні причини.

”Серед них часто зустрічається просте небажання сільських голів цим займатися. Так, мені вчора один сказав, що для когось видача таких актів - ”упущена вигода”, оскільки його мають отримати безкоштовно”, - зазначив В.ФРАНЦУЗ. ”Адже роками у селянина була хата та поруч - земельна ділянка. Однак раніше, щоб її оформити, йому треба було сплатити немалі кошти, побігати по різних інстанціях, зібрати кілька десятків підписів, а тепер, згідно з урядовою постановою, людина має подати до сільради чотири документи, а через 30 днів прийти та отримати згаданий акт. От тепер ми й спостерігаємо в області небажання деяких сільських голів та інших чиновників просто так віддати людям те, що їм належить ”, - додав він.

В.ФРАНЦУЗ наголосив, що цими питаннями наразі замається обласна рада, яка спільно з Держкомземом та іншими інстанціями готує ряд пропозицій до уряду. ”Зокрема, Житомирська облрада ініціює прийняття урядом додаткової постанови, що унеможливить зловживання навколо видачі земельних актів”, - зазначив він.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 5 серпня ц.р. затвердив Порядок безплатного оформлення і видачі громадянам України в 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки. Згідно з документом, забороняється стягування з громадян плати за оформлення і видачу державних актів на право власності на земельні ділянки і надання додаткових і супутніх послуг з розробки документації із землеустрою, а також будь-яких інших платежів, зокрема, внесків в добродійні та інші фонди.