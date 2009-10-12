КС отримав подання Президента щодо п’яти постанов Кабміну
Стосовно залучення іноземних кредитів
До Конституційного Суду України надійшло подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо відповідності Конституції (конституційності) п’яти постанов Кабінету міністрів стосовно залучення державними підприємствами іноземних кредитів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, суд отримав це подання 9 жовтня.
Йдеться про постанови Кабміну «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 5 серпня 2009 року № 819, «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. № 819» від 9 вересня 2009 року № 993, «Про залучення Національною акціонерною компанією «Украгролізинг» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію для реалізації інвестиційного проекту впровадження ресурсозберігаючих технологій із закупівлею технічних засобів для заготівлі молока та його зберігання» від 9 вересня 2009 року № 1012, «Про залучення у 2009 році державним підприємством для постачання медичних установ «Укрвакцина» іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо проектування та будівництва лікувально-профілактичних закладів, фельдшерсько-акушерських пунктів і сільських амбулаторій та оснащення їх медичним та іншим обладнанням, забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 16 вересня 2009 року № 1025, «Питання реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію» від 23 вересня 2009 року № 1017.
Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Президент зупинив дію п’яти постанов Кабінету міністрів стосовно залучення державними підприємствами іноземних кредитів і звернувся до КС з проханням розглянути питання щодо конституційності вищезазначених постанов уряду.