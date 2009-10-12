Заступник глави Секретаріату Президента - Представник Президента у Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК направила до КС висновок Венеціанської комісії щодо змін до закону про вибори Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що Венеціанська комісія, розглянувши зміни до закону про вибори Президента, зміни до Кримінально-Процесуального кодексу та зміни до Кримінального кодексу в частині, які стосуються виборів Президента, винесла критичний висновок, зауваживши, що ці зміни відкидають на крок назад законодавство України.

Також Венеціанська комісія, нагадала М.СТАВНІЙЧУК, констатувала, що деякі з поправок не відповідають міжнародним стандартам. Поінформувала М.СТАВНІЙЧУК і про інші недоліки цих законодавчих змін, на які звертала увагу Венеціанська комісія, в тому числі і щодо реєстрації спостерігачів, виборців, щодо процедури висунення та реєстрації кандидатів; щодо використання ЗМІ; щодо положень, які стосуються громадського спостереження за виборами; принципів формування виборчих комісій, а також способів оскарження дій як у ході виборчої кампанії, так і підсумків голосування.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК зауважила, що Україна могла б і не отримати такий негативний висновок, якби парламентарії дослухались до пропозицій Президента в ході остаточного ухвалення закону.

М.СТАВНІЙЧУК висловила сподівання, що в парламенті все ж таки можна знайти політико-правовий компроміс і внести необхідні зміни до виборчого закону.

Також М.СТАВНІЙЧУК сподівається, що найближчим часом Конституційний Суд винесе рішення за поданням Президента та народних депутатів щодо неконституційності окремих положень закону про вибори глави держави.

Разом з тим вона зауважила, що сьогодні направила в КС проект рішення Венеціанської комісії англійською мовою та неофіційний переклад українською.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК додала, що офіційний текст висновку з’явиться на сайті Венеціанської комісії за декілька днів.

Також Представник Президента категорично не погодилась з заявою народного депутата Валерія ПИСАРЕНКА, що вона дещо перебільшила висновок Венеціанської комісії. «Я жодним чином не перебільшила, і не зменшила його», - сказала М.СТАВНІЙЧУК .

Вона зауважила, що В.ПИСАРЕНКО дійсно був присутній на засіданні Венеціанської комісії і разом зі своїм колегою з БЮТ відстоювали позицію, що ухвалений парламентом закон відповідає демократичним нормам і просили вилучити з рішення Венеціанської комісії зауваження про те, що він є кроком назад, але, за словами М.СТАВНІЙЧУК, після дискусії комісія залишила цей пункт без змін.