Кислинський не навчався в Національному університеті

Заступник голови Служби безпеки України Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК.

Зокрема, відповідаючи на запитання УНІАН про результати перевірки Міносвіти наявності диплому історика у А.КИСЛИНСЬКОГО, І.ВАКАРЧУК заявив: «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, і диплом про закінчення історичного факультету не отримував».

За словами міністра, 8 жовтня було проведено перевірку в Національному університеті ім. Т.Шевченка. “У наказах про зарахування студентів за 1994 та 1995 роки студент КИСЛИНСЬКИЙ Андрій Миколайович не значиться”, - сказав він. За словами І.ВАКАРЧУКА, у наказах університету про випуск за 2000 рік А.КИСЛИНСЬКИЙ також не значиться.

”Інформація про його диплом у загальній базі Міносвіти відсутня”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ направив прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі. У зверненні міститься прохання доручити провести службове розслідування відносно держслужбовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента. Крім того, відповідне звернення направлено й на ім`я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Водночас, в інформаційній системі Міністерства освіти і науки України не містяться дані про диплом заступника голови Служби безпеки України А.КИСЛИНСЬКОГО, який він отримав в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка у 2000 році. Про це засвідчила проведена УНІАН перевірка документу про вищу освіту, яку можна зробити у відкритому доступі на офіційному сайті Інформаційно-виробничої системи «Освіта» МОН України в Інтернеті за адресою: www.osvita.net.

Сам заступник голови СБУ А.КИСЛИНСЬКИЙ в інтерв’ю УНІАН 2 жовтня не відповів чітко на запитання, чи закінчував він історичний факультет Національного університету ім. Т.Шевченка.